В госбюджете следующего года из всех приоритетов наименьшая сумма выделена на усиление безопасности, а спасателям в 2024 году могут повысить зарплату не более, чем на 10%, сообщает в воскресенье программа Nekā personīga в эфире TV3.

В программе сообщается, что по сравнению с соседними странами бюджет Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) в Латвии самый маленький. В прошлом году латвийским спасателям было выделено 76 млн евро, тогда как в Эстонии пожарно-спасательная служба получила 100 млн евро, а в Литве - свыше 160 млн евро.

Зарплата латвийских пожарных также самая низкая среди стран Балтии. В 2021 году спасатель в Латвии получал в среднем на 300 евро меньше, чем в Эстонии и Литве.

Этим летом спасатели надеялись, что в следующем году им повысят зарплату. Министерство внутренних дел запросило 330 млн евро на первоочередные меры. Но в госбюджете на внутреннюю и внешнюю оборону из всех трех приоритетов выделена наименьшая сумма — чуть больше 90 миллионов.

Министр внутренних дел Рихардс Козловскис заметил, что решение было необходимо, особенно в отношении кадров. "Поэтому в бюджете следующего года заложено 2,5 миллиона евро с расчетом на то, что будут набраны 105 новых пожарных. Глава ГПСС заверил, что сможет это сделать", — сказал министр.

Глава ГПСС Мартиньш Балтманис признал, что при подготовке первоочередной меры по компенсации было запрошено 19,1 млн евро, но было предоставлено 5,5 млн евро. Это означает, что сотрудники ГПСС в 2024 году могут рассчитывать на весьма небольшое повышение зарплаты — до 10%.

Nekā personīga сообщает, что при поступлении на службу помощник спасателя получает на руки около 670 евро, включая надбавки за работу в ночное время и специальное звание. В этой категории прибавка к зарплате составит в лучшем случае 67 евро.

Пока есть возможность решить вопрос со спасателями в следующем среднесрочном бюджете. Вопросы, связанные с ГПСС и другими службами внутренних дел, также неоднократно рассматривались комиссией Сейма.

Председатель комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Раймондс Бергманис сообщил, что возглавляемая им комиссия обратилась к правительству с просьбой оценить вариант, принятый сейчас Минобразования и науки для учителей, когда зарплатная лестница четко размечена по годам.

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