Рижский суд приговорил предпринимателя Виестура Тамужса и бывшего депутата Сейма Атиса Закатистова к двум годам лишения свободы условно за мошенничество. Об этом сообщает агентство LETA.

В срок наказания включены два дня ареста.

Рижский окружной суд установил, что Закатистов совершил уголовное преступление, предусмотренное частью третьей статьи 177 Уголовного закона, в пользу Per capita, и оштрафовал Per capita на 43 минимальные месячные зарплаты или 26 660 евро.

Приговор может быть обжалован в течение десяти дней со дня опубликования полного текста.

Ранее прокурор отдела по расследованию особо важных дел Марис Урбанс передал в суд уголовное дело по обвинению двух лиц в хищении 26 620 евро и попытке выманить 2420 евро у предприятия по управлению отходами Eco Baltia grupa. В рамках уголовного дела также было возбуждено производство о применении средств давления к юридическому лицу.

Суд первой инстанции обвиняемых оправдал, однако это решение было обжаловано.

Согласно обвинительному заключению, в 2016 году Закатистов договорился с председателем совета компании по управлению окружающей средой Eco Baltia Тамужсом о хищении денежных средств из Eco Baltia grupa — дочерней компании Eco Baltia — для финансирования Закатистова как партийного политика.

Тамужс проинформировал руководство Eco Baltia grupa о необходимости получения консультаций от Закатистова, заранее зная, что на самом деле консультации предоставляться не будут, считают в прокуратуре.

Согласно договорам, заключенным между Eco Baltia grupa и принадлежащим Закатистову предприятием Per capita, с июня 2016 года по май 2017 года Закатистов должен был предоставлять консультации по вопросам управления организационными изменениями и разработки политики в области экологии, устойчивого развития и ресурсосбережения.

Хотя консультации фактически не были предоставлены, Закатистов выставил Eco Baltia grupa счета на оплату якобы предоставленных консультаций, но Тамужс не проинформировал руководство Eco Baltia grupa о том, что консультации, предусмотренные договорами, фактически не были получены, считает прокуратура.

Eco Baltia grupa перевела на банковский счет Per Capita в общей сложности 26 620 евро, выяснили следователи.

Eco Baltia grupa не оплатила последний выставленный счет на 2420 евро, так как у руководства компании возникло подозрение, что заключенные договоры используются для незаконного финансирования политической партии.

Тамужс и Закатистов обвинялись по части третьей статьи 177 Уголовного закона, а именно в присвоении чужого имущества в крупном размере путем злоупотребления доверием и обмана, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Такое правонарушение наказывается лишением свободы на срок от двух до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой. Оба свою вину отрицали.

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