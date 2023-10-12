Рижский суд рассмотрел последнее уголовное дело об антиправительственной акции 13 января 2009 года в Старой Риге. За участие в массовых беспорядках 14-летней давности мужчина получил наказание в виде лишения свободы сроком на полгода. Об этом порталу Delfi сообщили в Генпрокуратуре.

В общей сложности по "делу 13 января" были осуждены 73 человека. 32 из них были приговорены к исправительным работам, трое оштрафованы, 22 получили условные сроки, еще десять человек были приговорены к реальному тюремному заключению. Пятерых оправдали.

Участие в протестной акции 13 января 2009 года приняли около 10 000 человек — они собрались на Домской площади с антиправительственными лозунгами и потребовали распустить Сейм.

После митинга в Старом городе начались беспорядки и акты мародерства — демонстраныт разбили окна нескольких зданий, ограбили магазинLatvijas balzams, нанесли ущерб музыкальному ресторану Fielings и зданию Сейма.

По итогам беспорядков были задержаны 126 человек. Медицинская помощь после столкновений у здания Сейма потребовалось примерно трем десяткам человек, в больницы с различными травмами были помещены 28 пострадавших.

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