Государственная служба качества образования (ГСКО) в сентябре и октябре получила от Центра государственного языка (ЦГЯ) информацию о 35 педагогах, не владеющих государственным языком на необходимом уровне, сообщили в ГСКО.

Из них 14 - педагоги общего образования. Несоответствующие знания государственного языка выявлены также у 12 дошкольных педагогов, у восьми педагогов в образовательных учреждениях профессиональной направленности по спорту и одного педагога в учреждении специального образования.

Трудовые отношения с 14 педагогами прерваны, а 12 педагогов отстранены от работы на время. У девяти педагогов оформлен лист нетрудоспособности.

В сентябре и октябре ГСКО провела оценку деятельности 74 учебных заведений. Посещая учреждение, эксперты Государственной службы качества образования проверяют, происходит ли образовательный процесс на латышском языке и осуществлял ли руководитель образовательного учреждения соответствующую профессиональную деятельность, чтобы обеспечить латышскую образовательную среду. В завершение проверки дополнительно определяется качество деятельности руководителя образовательного учреждения.

В день посещения в большинстве учебных заведений обучение проходило на латышском языке, а в трех учебных заведениях - на русском. В ГСКО констатировали, что в 47% учебных заведений не проводилась систематическая оценка уровня владения педагогами латышским языком. О педагогах шести учебных заведений, которые, возможно, не обладают достаточными знаниями латышского языка, ГСКО сообщила ЦГЯ.

Как свидетельствует оценка учебных заведений, наибольшее влияние на успешное внедрение подхода единой школы оказывает умение руководителя учебного заведения внедрять перемены и развивать латышскую образовательную среду, а также оценивать возможные риски и искать решения для них. Также замечено, что более успешно ввести подход единой школы удается тем образовательным учреждениям, руководство которых успешно идентифицировало возможные риски и решения, а также обсудило их с обучающимися, педагогами и родителями. В то же время почти в половине, или 49% учебных заведений, еще предстоит усовершенствовать внутреннюю коммуникацию для решения проблемных ситуаций в связи с внедрением единой школы.

ГСКО пришла к выводу, что качество работы учебных заведений во внедрении подхода единой школы в сентябре и октябре не отличалось. 47% руководителей образовательных учреждений обеспечили введение подхода единой школы, а перед 53% директоров школ поставлены дополнительные задачи по внедрению единого подхода. В основном определенные задачи связаны с внутренними процессами управления и совершенствованием их качества с целью обеспечения качественной реализации подхода единой школы.

ГСКО также убедилась, что большинство или 90,5% учебных заведений на должном уровне обеспечены учебными пособиями на латышском языке, а 86% учебных заведений также имеют возможность поддержать педагогов в процессе внедрения подхода единой школы. Между тем 20,7% учебных заведений имеют длительные вакансии педагогов, что препятствует плановой и стабильной реализации образовательного процесса, а также успешному внедрению единого подхода. Кроме того, 33% учебных заведений нуждаются в совершенствовании учебной среды для обеспечения подхода единой школы.

При этом установлено, что 32% учащихся учебных заведений, главным образом на уровне дошкольного образования, в 1-м и 4-м классах, испытывают трудности с общением на латышском языке на уроках и занятиях. Учебные достижения 33% обучающихся в учебных заведениях на проверочных работах были ниже годовой оценки, в то время как в пяти учебных заведениях знания латышского языка обучающихся не были на достаточном уровне, чтобы успешно продолжить обучение на латышском языке.

В первые два месяца учебного года оценка была проведена в учебных заведениях Риги, Даугавпилса, Елгавы, Екабпилса, Юрмалы, Лиепаи, Резекне, Вентспилса, а также Аугшдаугавского, Елгавского, Ливанского, Олайнского, Резекненского, Ропажского, Вилянского, Валмиерского краев.

С нового учебного года только на латышском языке обучаются 1-е, 4-е и 7-е классы.

С 1 сентября следующего года обучение только на латышском языке будет проводиться также во 2-м, 5-м и 8-м классах, а с 1 сентября 2025 года - в 3-м, 6-м и 9-м классах.

По информации Министерства образования и науки, переход на обучение только на латышском языке коснется 136 дошкольных учреждений, в том числе частных учебных заведений, реализующих образовательные программы нацменьшинств. Это 27,3% от общего числа дошкольных учреждений. Программу дошкольного образования нацменьшинств в них осваивают 13 345 детей.

В свою очередь, образовательные учреждения, реализующие программу основного образования нацменьшинств, составляют 129, или 20,4% от общего числа школ. Число учащихся, осваивающих образовательную программу нацменьшинств, составляет 43 258, или 19,5% от общего числа учащихся.

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