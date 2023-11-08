Центр госязыка назначил административное наказание девяти педагогам Даугавпилсской спортивной школы, сообщает Латвийское радио.

Всего проверили 88 педагогов, девять получили административное наказание. Шесть человек оказались на больничном, поэтому их не проверяли.

Как уже сообщалось, предыдущая проверка показала, что из 57 работающих в школе тренеров 23 знают латышский язык недостаточно. Большая часть повторно сдала экзамен и доказала свои знания, а 10% решили уволиться.

Всего в школе 17 секций, в которых работает 102 тренера.

Отстраненным педагогам дали три месяца, чтобы подготовиться и пройти проверку еще раз.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram