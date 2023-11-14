Возможно, в третий призыв в армию придется задействовать принцип случайного выбора, чтобы набрать нужное количество людей, рассказал Латвийскому телевидению глава Национальных вооруженных сил Леонид Калниньш.

На данный момент записалось всего 170 человек. Нужно, чтобы до 1 декабря записалась хотя бы тысяча, потому что после медицинских проверок половина отсеивается.

Калниньш пообещал делать все, чтобы мотивировать тех, кто был призван не добровольно, и чтобы они включились в службу так же, как добровольцы.

Планируется, что третий призыв должен состоять из 480 молодых людей. Заявки можно подавать до 1 декабря.

Второй призыв завершился этим летом, было зарегистрировано 139 добровольцев. 122 будут служить 11 месяцев в НВС, а 17 — пять лет в Земессардзе.

Летом присягу принес 251 доброволец — это были люди, записавшиеся в первый призыв.

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