Те, кто хочет совершить серьезное преступление, связанное с проносом в школу запрещенных школьными правилами предметов или веществ, все равно попытаются это сделать, считает руководитель организации родителей Mammamuntetiem.lv Инга Акментиня-Смилдзиня.

Для нее предложение президента Латвии разрешить директорам школ досматривать вещи учеников в целях безопасности стало неожиданностью, поскольку в отрасли "много наболевших проблем", например, высокий уровень моббинга в школах.

Акментиня-Смилдзиня выразила опасение, что такое предложение не будет способствовать сотрудничеству между школами и родителями. "Это похоже на попытку устранить последствия, в то время как вопрос заключается в том, чтобы найти и всесторонне устранить причины проблем", — сказала глава родительской организации.

Руководитель Mammamuntetiem.lv обращает внимание на отсутствие полной информации по существу предложения, например, была ли предварительно изучена практика других стран. Для того чтобы разобраться в сути предложения, организация направила уточняющие вопросы в канцелярию президента. "Очень важно, чтобы решения, связанные с образовательной средой, опирались на данные. Ученики и школа — не место для экспериментов", — отметила Акментиня-Смилдзиня.

Как сообщалось, президент Латвии Эдгар Ринкевич внес в Сейм законодательную инициативу о праве руководителя образовательного учреждения досматривать личные вещи ученика. Аналогичное предложение поступило в Сейм от политиков "Объединенного списка".

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