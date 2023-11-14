Министр здравоохранения Хосам Абу Мери ("Новое Единство") признает необходимость мер эмоциональной поддержки для женщин в послеродовой период.

Министр пояснил агентству LETA, что зачастую какое-либо событие заставляет учреждения и специалистов оценивать доступные жителям меры. В этом случае это была ситуация с Анной Янсоне — женщина пропала, а ее четырехмесячную дождь нашли без признаков жизни в автомобиле, припаркованном в лесу. В результате вопрос о мерах поддержки в послеродовой период стал темой для "высоких" дискуссий.

На данный момент никаких конкретных планов не прозвучало, однако Абу Мери согласен, что обязательно следует подумать о том, как можно усилить поддержку. Например, это могут быть гинекологи или какие-то кабинеты поддержки, где женщины будут иметь доступ к той же акушерке, которая была рядом во время беременности. Он подчеркнул, что большую роль играют и семейные врачи, поскольку они предоставляют информацию, а также члены семьи, обращающие внимание на то, как женщина чувствует себя после родов.

"Сейчас мы просто попытаемся понять, как лучше. Конечно, нужно говорить с гинекологами и специалистами по родам, психиатрами, семейными врачами, чтобы найти способ, как и где мы можем [внести какие-то улучшения]", — заявил Абу Мери.

Как сообщалось ранее, вопросы о послеродовой депрессии стали актуальными после исчезновения Янсоне.

Янсоне пропала 1 ноября, когда в 9 часов утра покинула свое место жительства в Риге, на улице Петерсалас, вместе со своей четырехмесячной дочерью Луизой.

2 ноября во время розыскных мероприятий полицейские обнаружили каршеринговый автомобиль Toyota Corolla в лесном массиве. В салоне автомобиля лежала дочь Янсоне без признаков жизни. Поиски женщины продолжаются.

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