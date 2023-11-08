Трагический инцидент с исчезновением Анны Янсоне и гибели ее четырехмесячной дочери заставил латвийское общество заговорить о малопопулярной проблеме послеродовой депрессии. Латвийское Министерство здравоохранения не считает нужным мониторить психическое состояние молодых мам, поэтому никто не знает, сколько еще женщин переживают сейчас те же эмоции, что и Анна. По данным Всемирной организации здравоохранения, это может быть каждая седьмая или даже пятая.

Случай Анны Янсоне — не единственный случай послеродовой депрессии, о котором писали латвийские СМИ. Осенью 2020-го года в Дагдском крае молодая женщина убила своего 11-месячного сына. В качестве основной причины преступления следствие упоминало послеродовую депрессию. В 2013 году в городе Вентспилсе ночью в реку Венту с моста спрыгнула женщина 28 лет с двумя маленькими детьми — она тоже находилась в депрессии. Что послужило причиной гибели дочери Анны Янсоне, следствие еще выясняет.

Непонятная депрессия

Послеродовая депрессия — одно из самых распространенных осложнений после родов. Однако оно до сих пор недостаточно изучено.

На протяжении более ста лет в медицинском сообществе продолжались дебаты о том, чем постродовая депрессия отличается от обычной и в чем причины ее возникновения. И лишь совсем недавно Международный классификатор болезней стал признавать послеродовую депрессию как отдельный диагноз, требующий особого лечения.

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