Каждая десятая женщина после родов может страдать депрессией, сообщил в эфире Латвийского радио заведующий кафедрой психиатрии и наркологии Рижского университета имени Страдиня Элмар Ранцанс.

Послеродовая депрессия — это тема, которая "всплывает время от времени", добавил он. "Если женщина страдает тяжелой формой депрессии, самоубийство может стать одним из ее исходов", — сказал специалист.

По его словам, реальность такова, что после рождения ребенка ему уделяется много внимания, и это большое испытание. Очень важно помнить при этом о матерях, добавил он.

Важно уделять внимание здоровью молодой матери в первые два месяца после родов, а при появлении симптомов депрессии принимать меры и обращаться за помощью.

Проблема послеродовой депрессии стала актуальной после исчезновения Анны Янсоне 1989 года рождения, которая вместе с дочерью Луизе Эвертовской, родившейся в этом году, ушла из своего дома в Риге утром 1 ноября.

Полиция установила, что женщина с ребенком уехали из дома на каршеринговом автомобиле. 2 ноября полиция обнаружила в лесном массиве в Валгундской волости Елгавского края машину Toyota Corollа, в салоне которой находился мертвый ребенок. Женщину до сих пор не нашли.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram