"Ее исчезновение стало неожиданностью. В последнее время ничто не свидетельствовало о том, что все плохо. У нее была послеродовая депрессия, которую диагностировали врачи. Регулярно принимала лекарства, поэтому казалось, что сейчас все хорошо", — рассказывает о своей пропавшей без вести жене Анны Янсоне ее супруг Юрис. Напомним, мать с 4,5 месячной дочкой Луизой пропали 1 ноября, на следующий день под Елгавой нашли тело младенца.

Юрис рассказал, что они знакомы с Анной 15 лет, поженились пять лет назад. В семье воспитывались два ребенка. Старшей дочери — пять лет, Луизе было всего 4,5 месяца.

Анна боролась с послеродовой депрессией. Ранее она уже уходила из дома — несколько месяцев назад она ушла, правда, без детей. Молодая женщина пропадала с одной целью — совершить самоубийство.

По словам супруга Анны, жена посещала врачей, принимала рецептурные медикаменты, чтобы справиться в послеродовой депрессией.

Снимок, опубликованный полицией для розыска, был сделан летом. Сейчас Анна выглядит иначе: сбросила много килограммов, стала стройней.

"В рамках расследования полиция забрала телефон и компьютер. У меня не осталось ни одного снимка малышки", — рассказал Delfi Юрис.

"Если говорить об одежде, то серое пальто точно было на ней, потому что его нет дома. Но, возможно, она взяла еще какую-нибудь одежду. Возможно, черную байкерскую куртку. Я почти уверен, что она взяла с собой красный рюкзак. Больше ничего не знаю, что она могла бы еще взять с собой из не типичных для нее вещей", — поясняет Юрис.

Рассказывая об увлечениях жены, Юрис указал, что Анне больше всего нравилось проводить время со своей семьей, обсуждать дела, ездить на отдых в отели, на пикники.

Напомним, что в связи со смертью маленькой Луизы, чье тело обнаружили в арендованной Анной машине в лесном массиве в волости Валгундес, начат уголовный процесс. Поиски Анны Янсоне продолжаются.

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