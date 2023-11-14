Министр охраны окружающей среды и регионального развития Инга Берзиня предложит поправки к закону, чтобы мандаты депутатов думы, которые не посещают три заседания подряд без уважительной причины, автоматически аннулировались,. Об этом министр сообщила в интервью Латвийскому радио.

В настоящее время закон о статусе депутата думы самоуправления предусматривает, что дума может лишить мандата депутата, если тот не посещает более трех заседаний совета подряд без уважительной причины, однако Берзиня считает, что мандат депутата должен аннулироваться автоматически, а не по решению думы.

Министр будет добиваться такого изменения закона, учитывая ситуацию в Резекненской думе, где большинство депутатов намеренно не посещают заседания, надеясь на роспуск думы. Берзиня считает, что в такой ситуации необходимо лишать мандатов депутатов, не желающих работать, чтобы их могли заменить следующие кандидаты, оставшиеся за чертой после выборов.

Она надеется, что поправки к закону будут приняты достаточно быстро, чтобы решить сложившуюся в Резекненской городской думе ситуацию. В коалиции эта идея пока не обсуждалась.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram