С 17 по 26 ноября Школа безопасного вождения (DBS) в сотрудничестве с розничным продавцом топлива Circle K Latvia организует бесплатные проверки технического состояния автомобилей в шести городах Латвии.

Уточняется, что бесплатные техосмотры пройдут в Елгаве, Лиепае, Вентспилсе, Валмиере, Даугавпилсе и Риге на автозаправочных станциях Circle K.

Как отмечает директор DBS Янис Ванкс, по мере приближения зимы при обслуживании автомобиля следует уделять повышенное внимание соответствию шин погодным условиям, проверять топливные фильтры, стеклоочистители, состояние тормозов и другие параметры. Все это будет проверяться в рамках бесплатной акции.

По итогам проверок водители получат заключение специалистов, которые помогут соответствующим образом подготовиться к зимнему автосезону.

В прошлом году в рамках аналогичной акции было проверено около 350 автомобилей. В ходе проверок выяснилось, что у каждого десятого автомобиля толщина протектора зимних шин был меньше допустимой нормы.

Список адресов АЗС, на которых можно будет пройти проверки, доступен здесь.

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