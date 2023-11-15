Повторяющиеся все чаще бури, наносящие непоправимый урон зданиям и сельскому хозяйству, заставляют людей страховать свое имущество. Но августовский смерч в Добельском крае выявил проблемы с возмещением ущерба, когда самоуправление и государство возместили людям ущерб, а страховые компании – еще нет. Об этом в утренней программе “Домская площадь” на Латвийском радио 4 заявил председатель Добельской краевой думы Иварс Горскис.

По словам руководителя самоуправления, некоторые страховщики затягивали с рассмотрением заявок от пострадавших во время бури 7 августа этого года.

“И если государство и дума полностью выплатили компенсации со своей стороны, то страховые компании только приступили к рассмотрению. Больше всего зданий, на которых затягивалась установка новых крыш, были те, владельцы которых ждали страховых выплат. Также люди не могли вовремя согласовать со строителями сметы ремонтных работ, поскольку страховщики пытались выплатить меньшие суммы. Звучали разные отговорки – от большой изношенности дома до отказа компенсировать уничтоженный шифер из асбеста. А некоторые компании вообще погасили 20% от реальных расходов на ремонты. Так что эта тема, на которую сейчас стоит дискутировать”, — заявил местный политик.

Горскис назвал “очень хорошей” помощь правительства, выделившего местному самоуправлению 2 484 140 евро на возмещение возникшего ущерба. Но при этом отметил, что компенсации получили не все.

“Несколько обделенными остались маленькие крестьянские хозяйства, где погиб урожай, и владельцы пострадавших хозяйственных зданий. Так как мы вместе с государством смогли поддержать вместе с государством владельцев пострадавших жилых домов, выплатив в виде помощи до 5 500 евро на один дом”, — отметил градоначальник.

Также, по словам Горскиса, в Латвии следует пересмотреть порядок оповещения об опасных погодных явлениях, чтобы предупреждения об этом поступали на телефоны жителей в местах, где возник такой риск.

“Мы уже говорили об этом с руководством МВД. Но наша позиция такова – эти предупреждения должны быть реальными. Потому что мы часто слышим – тревога, тревога, тревога!.. Но ничего так и не происходит. А если в соседней Литве уже начинает рвать крыши, валить деревья, а град уничтожать посевы, то в таком случае уже через 15 минут должны поступить предупреждения – у соседей началось, будьте готовы!

Человек должен знать – что его ждет через полчаса или четверть часа – мощный ливень, гроза или идет потоп, который может затронуть и меня”, — заключил Горскис.

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