Во вторник в 16:00 часов все еще было нарушено электроснабжение примерно 160 домохозяйств, являющихся клиентами Sadales tīkls, сообщили агентству ЛЕТА в компании.

Сегодня продолжаются работы по устранению повреждений разрушительной бури, однако в основном это повреждения, возникшие вследствие стихии в течение текущего дня или минувшей ночи. После интенсивных стихий в электросети могут образоваться дефекты, которые впоследствии могут перейти в неисправность, нарушив электроснабжение клиентов, отметили представители Sadales tīkls.

В основном электроснабжение нарушено у домохозяйств в Лимбажском крае. Электроснабжение некоторых домохозяйств прервано в связи с отключением напряжения на время ремонтных работ.

Оперативные сотрудники стараются планировать ремонтные работы таким образом, чтобы перерыв в электроснабжении был по возможности коротким, однако общее время без подачи электричества зависит от сложности повреждения, сказали агентству ЛЕТА представители предприятия.

При этом они отметили, что с последствиями бури по-прежнему борются и в Эстонии, где около 16:00 часов насчитывалось приблизительно 2600 домохозяйств, оставшихся без электричества.

Как сообщалось, в 7:00 часов воскресенья электроснабжение было нарушено примерно у 18 000 клиентов по всей территории страны.

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