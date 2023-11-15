Мониторинг сточных вод в трех самоуправлениях Латвии выявил наличие нового подвида Covid-19 под названием "Пирола". Об этом сообщает институт Bior.

Новый подвид коронавируса, относящийся к штамму "Омикрон", констатирован в сточных водах в Салдусе, Юрмале и Мадоне.

В целом итоги мониторинга свидетельствуют о росте распространения Covid-19 в сточных водах с конца августа нынешнего года.

Мониторинг сточных вод проводится в 16 самоуправлениях Латвии на регулярной основе по одному-двум разам в неделю.

Уже сообщалось, что в латвийских больницах вновь растет число больных с Covid-19. Почти никто из тех, у кого диагностирована инфекция, не прошел повторную вакцинацию.

Несмотря на то, что вакцина бесплатна и доступна каждому, интерес среди населения невелик. Поэтому больницы уже рассматривают различные варианты работы, если число пациентов с Covid-19 вновь станет критическим. Инфекционист Уга Думпис отмечает, что пик заболеваемости Covid-19 впереди и, скорее всего, совпадет с эпидемией гриппа.

Руководитель хирургической клиники больницы Страдиньша Янис Гардовскис говорит, что Covid-19 "вновь заявляет о себе, меняется, становится другим".

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