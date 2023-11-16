У российских граждан, не подавших до 1 сентября документы на получение статуса постоянного жителя Евросоюза или не записавшихся на повторный экзамен по государственному языку, есть время до 30 ноября, чтобы подать документы на получение вида на жительство, напоминает Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ, PMLP).

Если эти лица не подадут в PMLP документы для продолжения легального проживания в стране, им придется покинуть территорию Латвии.

"Мы еще раз призываем не откладывать консультации со специалистами управления и подачу документов на последний момент. Если документы не будут поданы до 30 ноября, пребывание человека в Латвийской Республике станет незаконным", - заявила глава PMLP Майра Розе.

Важно отметить, что документы можно подать, если на человека распространяется действие закона "О статусе постоянного жителя Европейского союза в Латвийской Республике" или одно из оснований для подачи заявления на получение постоянного или временного ВНЖ, предусмотренных законом об иммиграции.

Поправки к закону об иммиграции предусматривают, что граждане России, не сдавшие по уважительным причинам экзамен на знание латышского языка, могут ходатайствовать о получении вида на жительство на срок до двух лет.

Лицо может подать заявление о выдаче ВНЖ в Латвии на срок до двух лет, если оно ранее сдавало экзамен на знание государственного языка, но не смогло его сдать и записалось на повторный экзамен.

Поправки также предусматривают, что лицо, успешно сдавшее экзамен по государственному языку, но не сумевшее получить статус постоянного жителя Европейского союза из-за длительности отсутствия или недостаточных финансовых ресурсов, может подать заявление на получение нового постоянного вида на жительство.

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