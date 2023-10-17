За первые три квартала 2023 года наибольший прирост количества ходатайств об убежище зафиксирован в Латвии (+168%) и Эстонии (+119%), сообщило на прошлой неделе немецкое издание Die Welt. Статистика Управления по делам гражданства и миграции подтверждает прирост числа прошений. В прошлом году по числу лиц, подавших такие ходатайства, лидировали выходцы из России, Афганистана и Беларуси, в первые три квартала этого года — выходцы из Сирии, Афганистана и Ирана.

Число прошений об убежище в ЕС может превысить миллион

Количество прошений об убежище, поданных в 27 странах Евросоюза, Швейцарии и Норвегии в 2023 году, по всей видимости, превысит один миллион, сообщила газета Die Welt со ссылкой на данные Европейского агентства по делам беженцев (EUAA), полученные из конфиденциального доклада Еврокомиссии.

Согласно этим данным, с начала текущего года по октябрь в этих странах было зарегистрировано 801 459 ходатайств о предоставлении статуса беженцев. Это самый высокий показатель за аналогичный период с 2016 года.

Наибольший прирост количества ходатайств об убежище зафиксирован в Латвии и Эстонии, что объясняется массовым наплывом нелегальных мигрантов на фоне войны России против Украины.

На третьем месте находится Германия. Здесь отмечен прирост в годовом исчислении на уровне 74 процентов. В то же время во Франции количество ходатайств увеличилось вдвое меньше — на 37 процентов, а в Италии — на 63 процента.

По данным EUAA, в Германии почти каждое третье прошение поступает от граждан Сирии (27 процентов). На втором месте находятся претенденты из Афганистана (17 процентов), а на третьем — из Турции (16 процентов).

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