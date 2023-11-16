Сегодня Сейм концептуально одобрил подготовленные Министерством финансов поправки к закону о налоге микропредприятия, которые предусматривают введение со следующего года единой ставки налога в размере 25%.

Поправки предложены правительством в пакете законопроектов к бюджету на 2024 год.

В настоящее время ставка налога микропредприятия для оборота до 25 000 евро в год составляет 25%, а для оборота свыше 25 000 евро в год - 40%.

По данным Службы государственных доходов (СГД), в 2022 году только 368 (3,7%) из всех 9843 микропредприятий имели оборот, превышающий 25 000 евро.

Введение единой ставки упростит администрирование налога.

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