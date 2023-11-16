Большинство депутатов Сейма сегодня концептуально одобрило законопроект "О государственном бюджете на 2024 год и бюджетных рамках на 2024, 2025 и 2026 годы".

Концептуально одобрены поправки к 19 сопутствующим законам.

Ожидается, что Сейм рассмотрит бюджет во втором, окончательном чтении 7 декабря.

Как сообщалось ранее, в начале ноября правительство утвердило проект государственного бюджета на 2024 год и бюджетные рамки на 2024, 2025 и 2026 годы, которые предусматривают поступления консолидированного государственного бюджета в размере 14,486 млрд. евро и расходы в размере 16,212 млрд. евро.

Дефицит бюджета в 2025 году прогнозируется на уровне 2,3% ВВП, а в 2026 году - 0,9% ВВП.

Государственный долг в следующем году прогнозируется на уровне 18,6 млрд. евро, или 41% ВВП.

Тремя основными национальными приоритетами являются внутренняя и внешняя безопасность, образование и здравоохранение.

По сравнению с бюджетом на 2023 год поступления государственного бюджета на 2024 год, согласно прогнозам, увеличатся на 1,763 млрд. евро. Расходы государственного бюджета в 2024 году запланированы на 1,538 млрд. евро больше, чем в 2023 году.

В основном бюджете планируется 10,016 млрд. евро поступлений и 12,148 млрд. евро расходов. В специальном бюджете поступления составят 4,761 млрд. евро, а расходы - 4,356 млрд. евро.

На заседании правительства в начале ноября министр финансов Арвил Ашераденс заявил, что бюджет 2024 года содержит минимальные изменения в налоговой политике и не предусматривает существенного увеличения налоговой нагрузки на людей.

Ашераденс добавил, что бюджет будет двигаться в направлении увеличения расходов на оборону до 3% ВВП в 2027 году и до 2,5% ВВП на укрепление внутренней безопасности в 2026 году.

Премьер-министр Эвика Силиня ранее подчеркнула, что проект государственного бюджета на 2024 год - это бюджет безопасности и устойчивости Латвии. Инвестиции направлены на укрепление границ Латвии, дальнейшее развитие возможностей вооруженных сил и повышение способности латвийских служб реагировать на все виды вызовов, включая угрозы в киберпространстве.

Задача правительства также состоит в том, чтобы дополнительные инвестиции в здравоохранение и образование были ощутимы для населения Латвии, подчеркнула Силиня.

Прогноз инфляции, использованный при подготовке бюджета, составляет 2,2% на 2024 год, 2,5% на 2025 год и 2,3% на 2026 год.

В государственном бюджете следующего года в дополнение к существующим государственным программам будут профинансированы новые государственные программы и приоритеты на сумму 783,5 млн. евро.

Среди них три основных национальных приоритета - безопасность, образование и здравоохранение - получат 70% дополнительного финансирования, что составит 443,6 млн. евро и 486,4 млн. евро вместе с разовыми инвестициями за пределами фискального пространства.

В том числе 91,9 млн. евро выделено на безопасность, 119,5 млн. евро на образование и 275 млн. евро на здравоохранение.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram