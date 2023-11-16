В четверг, 16 ноября, премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") призвала депутатов Сейма поддержать бюджет 2024 года, направленный на обеспечение безопасности, здравоохранения и образования. В то же время премьер-министр пообещала, что правительство продолжит работу по повышению конкурентоспособности.

В четверг Сейм в первом чтении рассматривает бюджет на 2024 год и связанные с ним законопроекты. Прежде чем рассмотреть бюджет, премьер-министр обратилась с речью к депутатам.

Силина заявила, что это первый бюджет, составленный ее правительством, и в декабре, когда Сейм проголосует за него в окончательном чтении, первый этап работы этого Кабинета министров будет завершен.

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