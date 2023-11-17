Музею истории медицины Паула Страдыня удалось собрать 5769 евро на восстановление плаката с "черепом Путина". Ранее размещенный на фасаде здания музея плакат был поврежден ветром, поэтому 16 ноября на платформе Ziedot.lv был объявлен сбор пожертвований на его восстановление.

На восстановление порванного осенним ветром антивоенного плаката требовалось 5500 евро. Музей призывал делать пожертвования, чтобы найти более долгосрочное решение для плаката.

Putina miroņgalvai būt!

Ziedo: https://t.co/YvGYt6FEFI Kārtējo reizi saplosīts rudens vēja brāzmās, plakāts prasa nopietnus atjaunošanas darbus, tai skaitā fasādes būvkonstrukcijā stiprinātas metāla sastatnes un vieglāka auduma apdruku. Summa: 5500 eur#StandwithUkraine pic.twitter.com/zCX9YCoR9Y

— Medicīnas vēstures muzejs 🇺🇦 (@medicinasmuzejs) November 16, 2023



Плакат был размещен на фасаде музея напротив посольства России. Тогда, в начале марта 2022 года, его установили на временные строительные леса. Порванный в очередной раз осенним ветром плакат требует серьезных восстановительных работ, в том числе необходимы укрепленные в строительной конструкции фасада металлические леса и печать на более легкой ткани.

Дизайн обложки журнала Ir, созданный художником Кришсом Салманисом, в виде плаката размером 6,5x10 метров увидели миллионы пользователей социальных сетей. Плакат стал символом поддержки Латвии в борьбе Украины за свободу.

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