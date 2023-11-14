Человека, живущего пропагандой и говорящего вещи, которые не одобряет литовское общество, не должен украшать полученный как привилегия паспорт страны, считает премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

Так она прокомментировала ситуацию с балериной Илзе Лиепа, высказывания которой о войне в Украине и президенте России Владимире Путине привели к началу процедуры лишения балерины литовского гражданства.

"Мне кажется, что вопрос о том, может ли человека, имеющего наш паспорт, который был получен не по рождению, а просто по другим причинам, действительно украшать этот паспорт, может ли он им пользоваться и, возможно, получать определенные привилегии в мире — учитывая, что паспорт Литовской Республики считается ценным паспортом, хорошим паспортом, в международном контексте — и в то же время он может высказывать какие-то мысли или совершать какие-то действия, которые, на самом деле, наверное, не соответствуют не только официальной линии государственных институтов Литвы, потому что мы живем в демократической стране, но и, скорее всего, отношению всего общества к тому, что происходит в Украине", — сказал премьер-министр журналистам во вторник.

Шимоните назвала прискорбной ситуацию, когда люди искусства, которые, по ее словам, по своей природе, казалось бы, должны глубже смотреть на вещи, не могут понять пропаганду и живут ею, "обвиняя жертву в том, что с ней делают преступным образом".

Она подчеркнула, что хотя есть граждане Литвы, которые также думают и говорят подобное, их ситуация отличается тем, что это их единственное гражданство, полученное по рождению, а не как привилегия.

"Но в тех случаях, когда это гражданство предоставляется как некая привилегия, я думаю, что институты, которые по закону уполномочены рассматривать такой вопрос, безусловно, имеют право его рассматривать", — сказала она.

В воскресенье телеканал LRT сообщил, что в интервью российским СМИ Лиепа, имеющая одновременно литовское и российское гражданство, осудила поведение стран Балтии и выразила поддержку войне в Украине, развязанной президентом России Путиным.

После этих заявлений Министерство внутренних дел распорядилось, чтобы Департамент миграции начал процедуру лишения балерины литовского гражданства.

Дочь премьера балета советского периода Марио Лиепы, уроженца Латвии, получила литовское гражданство в порядке исключения в 2000 году. Тогда было объявлено, что солистка московского Большого театра получила гражданство за то, что более десяти лет танцевала с литовским балеруном Пятрасом Скирмантасом.

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