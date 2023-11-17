Школьные оценки должны стать объективными, едиными и понятными всем – и учителям, и ученикам, и их родителям. Для этого разработана новая система оценивания, рассказал в эфире программы Латвийского радио 4 “Домская площадь” директор 72-й Рижской средней школы, старший эксперт Государственного центра содержания образования Павел Пестов.

Педагог назвал ненормальной ситуацию, когда сменив школу или учителя, оценка меняется на один-два балла.

“Это то, что мы должны изменить. Оценки должны стать объективными, едиными и понятными. Как учителю, так ученикам, их родителям и директорам школ”, — указал директор.

Как говорит Пестов, оценка должна отвечать знаниям и умениям школьника.

“Если у него проблемы с поведением, это не должно влиять на оценку по математике, литературе или другим предметам", — указал он.

Провести грань между оценкой и оцениванием поможет новая система оценивания знаний, разработанная Центром содержания образования.

"Уже сейчас учителям даны примеры контрольных работ, проводятся курсы для учителей, есть методические пособия. Оценивается то, чему можно научить на уроке. Это важно, например, на уроках рисования, музыки, физической культуры, потому что у школьников разные таланты и достижения. Но есть единые критерии – мы смотрим на сложность задания, как быстро и самостоятельно с ним справляется ученик, использует ли он систему поддержки”, — пояснил Пестов.

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