Выборочная проверка, проведенная в 250-ти рижских лифтах, обнаружила те или иные проблемы в 159-ти случаях. Почти у половины лифтов закончился ресурс, однако они получают своевременное техническое обслуживание и остаются безопасными. Об этом в эфире программы Латвийского радио 4 “Простыми словами” рассказал представитель Центра прав защиты потребителей Нилс Спрогис.

По словам Спрогиса, раз в месяц каждый лифт проходит осмотр, а раз в год - углубленную техническую проверку.

Большинство латвийских многоэтажек оснащены лифтами, выпущенными до 2000 года. Они считаются объектами с повышенной степенью риска, и к ним должно быть приковано особое внимание. Впрочем, в зону риска попадают не только лифты советского периода, но и более новые.

“Лифт - это вообще объект повышенной опасности, требующий регулярного осмотра и ремонта. Хотя при аккуратном обращении и бережном использовании лифт может прослужить сколь угодно долго. В Риге есть лифты, которые были установлены еще в 1901-м, 1902-м годах и до сих пор прекрасно работают”, — отметил специалист.

В свою очередь совладелец компании Rīgas Lifti Геннадий Черномордый рассказал, что на состояние лифтов влияет множество факторов - от подросткового хулиганства до перевозки мебели.

“Зимой многие жильцы, не отряхнув ноги у порога дома, заходят в лифт в мокрой обуви. В результате влага и содержащаяся в ней соль просачиваются в лифтовый механизм и становятся причиной коррозии металла. То же самое происходит, когда в лифте справляют нужду домашние животные”, — пояснил представитель компании.

Черномордый добавил, что большинство лифтов, установленных в домах советского периода, — беларусского производства, и запчасти к ним Латвия до недавних пор закупала у производителя. Теперь из-за санкций, введенных в отношении Беларуси, приходится либо искать западные аналоги, либо изготавливать детали собственными силами.

“Многие лифты в латвийских многоэтажках выглядят неказисто. Но это не должно вас смущать. Кабина лифта - это последнее, что реновируется. В первую очередь меняются все технические узлы - моторы, тормоза, тросы. Лифт может выглядеть убого, но быть вполне надежным в своей “начинке”. Хотя, конечно, бывают случаи, когда никакой ремонт уже нецелесообразен, и лифт нужно попросту заменить”, — указал специалист.

По словам представителя Rīgas Namu Parvaldnieks Кристса Лейшкалнса, замена лифта — удовольствие не из дешевых, это обойдется в среднем в 50 тысяч евро. Некоторые домовладения, планируя подобное мероприятие, решают накапливать эту сумму заранее. Но в большинстве случаев без поддержки государства тут не обойтись.

“У нас есть кое-какие идеи по софинансированию, но конкретных решений пока нет”, — заключил Лейшкалнс, призвав бережно относиться к лифтам, чтобы продлить срок его жизни.

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