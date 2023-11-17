За неиспользование государственного языка в необходимом объеме в этом году были оштрафованы уже 144 педагога. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на Центр государственного языка (VVC).

Как пояснили в центре, если педагог не использует госязык достаточном объеме для выполнения своих профессиональных и должностных обязанностей, он нарушает нормативные акты. За это положено либо предупрежение, либо административный штраф в размере от 35 до 120 евро.

Если педагог недостаточно владеет государственным языком для выполнения профессиональных и должностных обязанностей, VVC “незамедлительно делает запись в реестр педагогов”.

“Руководитель учебного заведения должен обеспечить отстранение соответствующего педагога от исполнения должностных обязанностей до дня прохождения языкового теста в необходимом объеме. Если педагог не прошел тест на знание государственного языка в течение трех месяцев, с ним прекращаются трудовые правоотношения”, — пояснили в центре.

На сегодняшний день VVC провел инспекции в 130 учебных заведениях в Риге, Лиепае, Даугавпилсе, а также в Кекавском и Лудзенском краях.

Уже сообщалось, что из-за недостаточных знаний латышского трудовые отношения в этом году были прекращены с 14 педагогами, еще 12 педагогов в настоящее время отстранены.

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