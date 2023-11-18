Из соображений безопасности во время военного парада Национальных вооруженных сил (НВС) людям разрешено пересекать Вантовый мост, но не разрешено стоять на нем для наблюдения за парадом, сообщили агентству ЛЕТА в Рижской думе.

Во время парада мост будет открыт для пешеходов и велосипедистов, однако движение будут регулировать военная полиция, муниципальная полиция Риги и Государственная полиция.

Самоуправление отмечает, что мост безопасен для повседневных нагрузок, но при более высоких нагрузках существует потенциальный риск.

Как сообщалось, в прошлом году из соображений безопасности в Риге со второй половины дня 17 ноября на время праздничных мероприятий было закрыто движение пешеходов и велосипедистов по Вантовому мосту. Тогда самоуправление приняло такое решение, предвидя возможный наплыв людей.

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