Нужно воспрять духом и сделать Латвию лучше, заявил президент Эдгар Ринкевич, выступая у памятника Свободы в честь 105-й годовщины провозглашения Латвийской Республики.

"Государство - это наш дом, а дома каждый должен вносить свою маленькую лепту, чтобы все держалось вместе. И хотя не всегда на все хватает времени, мы стараемся, потому что никто другой за нас этого не сделает", - сказал президент.

Важно, чтобы каждый патриот Латвии чувствовал себя здесь как дома, чтобы сокращался разрыв между теми, кто обладает многим, и теми, кто имеет меньше, чтобы люди протягивали друг другу руку помощи, не просто говорили, а беседовали, не только мечтали, но и осуществляли свои мечты, сказал Ринкевич.

Президент отметил, что побывал во многих местах Латвии, и видел людей, которые делают свое дело и гордятся своей страной. Эти люди не боятся упасть, чтобы вновь подняться и работать на благо Латвии.

"Наши недруги пытаются нас запугать. Пусть попробуют! Не получится! Наша воля отстаивать свою страну сильнее. Наш свет сильнее их тьмы", - подчеркнул президент в своем выступлении.

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