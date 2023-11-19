Для ускорения темпов строительства инфраструктуры безопасности сухопутной границы Латвии и России планируется привлечь Национальные вооруженные силы (НВС).

В целях увеличения темпов строительства инфраструктуры охраны внешней сухопутной границы страны оценена возможность привлечения ресурсов НВС, говорится в сообщении Министерства внутренних дел.

Планируется, что Государственное агентство недвижимости (VNī) в качестве генерального подрядчика будет осуществлять управление и стрoйнадзор за строительными работами, а также отвечать за ход работ, включая закупку материалов, техники, инструментов и технологическое оборудование для выполнения каждой конкретной работы.

Также VNĪ рассчитает стоимость строительных работ, оценит экономические факторы и выберет наиболее выгодный вариант.

Планируется, что при поддержке латвийских НВС могут быть построены два участка протяженностью 11,07 километра и 8,45 километра соответственно.

О дальнейших действиях, связанных с реализацией указанного плана и необходимым финансированием для его реализации, будет сообщено отдельно.

Как сообщалось, до 3 ноября на латвийско-белорусской границе было построено ограждение протяженностью 92,1 км, что составляет 82% от примерной протяженности 112 км, которые планируется завершить в этом году, чтобы к лету следующего года завершить строительство забора протяженностью около 30 км на участках вдоль водоемов. До конца года предстоит построить еще 19,9 км забора.

На латвийско-российской границе еще предстоит построить примерно 180 км ограждений и около 53 км инфраструктуры пограничной охраны. Существенная часть пограничной полосы у российской границы уже очищена от леса, что позволяет вести строительство более быстрыми темпами.

Строительство ограждения на внешней сухопутной границе страны планируется завершить в 2024 году, а полностью закончить строительство инфраструктуры восточной границы — в 2025 году.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram