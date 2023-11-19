Жители Инчупе вновь бьют тревогу о судьбе железнодорожной станции. Хотя в конце октября Совета общественного транспорта и решил сохранить станцию в Инчупе и еще пять остановок, чтобы до середины следующего года оценить пассажиропоток, жители Инчупе не понимают, почему остановку нельзя просто перенести в более удобное место — напротив Белой дюны, сообщает rus.LSM.lv со ссылкой на Latvijas Radio.

На остановке "Инчупе" на железнодорожном маршруте Рига—Скулте, как и на других маловостребованных станциях, примерно через месяц начнут следить, насколько большое тут число пассажиров. Такое решение в конце октября принял Совет общественного транспорта, который после получения жалоб не стал закрывать упомянутые станции. Хоть и собирался.

Жители Инчупе критикуют ожидаемый мониторинг, потому что с осени просят ответственные службы перенести остановку и разместить ее у Белой дюны. Чтобы добиться этой цели, жители создали общество Inčupe/Veselība.

"В реальности ничего не происходит. Что они с этим мониторингом потом делать будут — закроют станцию, оставят или перенесут? Сейчас на станциях Саулкрасты и Пабажи ведутся улучшения, а Инчупе так и остались в стороне — там только граффити нарисованы. Не в самом приятном состоянии", — говорит член правления общества Андрис Коэмецс.

Скептически смотрит на мониторинг и руководитель Саулкрастской краевой думы Нормундс Лицис: "Ясно, что зимой поток будет минимальным. В то же время, мы видим, что отдельные люди до сих пор ходят по рельсам на эту станцию — и молодежь, и женщина в годах. Так что опасность сохраняется. Ее нужно ликвидировать и привести систему в порядок. Изучать, какая загруженность у станции в лесу, бессмысленно. Думаю, заказчик сейчас загружен реконструкцией имеющихся остановок. Видим, что работы запаздывают — они переносятся на следующий период планирования".

Жители Инчупе надеются, что Совет общественного транспорта примет решение о переносе остановки на следующей неделе. Но в Автотранспортной дирекции Latvijas Radio заявили, что такой вопрос в повестку ближайшего заседания не включен.

В Видземском регионе планирования считают, что нужно или перенести остановку, или благоустроить нынешнюю. При этом, говорят там, за ее судьбу отвечает Автотранспортная дирекция. В Дирекции говорят, что решение принимают не они и рекомендуют обращаться в Latvijas dzelzceļš, чтобы понять, можно ли вообще размещать станцию напротив Белой дюны.

В Latvijas dzelzceļš этот вопрос не прокомментировали, отметив: если Совет общественного транспорта такое решение примет, то они перенесут.

Парламентский секретарь министерства сообщения Гиртс Дубкевич рассказал, что поиск лучшего места для станции будет вестись параллельно с мониторингом: "Это точно не вопрос десятилетия, решение будет принято гораздо быстрее. Это результат планирования. В ближайшее время, после оценки Автотранспортной дирекции, будет решение, куда нам двигаться дальше".

В Саулкрастской думе обещают создать удобный подход к новой станции.

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