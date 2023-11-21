Следующую волну распространения Covid-19 в Латвии можно ожидать через пару месяцев. С таким прогнозом в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении (LTV) выступил инфекционист Уга Думпис.

Думпис отметил, что распространение Covid-19 в последние три недели было очень широким, а в последние дни оно могло даже снизиться. По-прежнему доминирует вариант "омикрон", что является относительно хорошей новостью, поскольку люди легче переносят этот вариант.

В больницы из-за Covid-19 в основном попадают пожилые люди и пациенты с пониженным иммунитетом. Поэтому Думпис повторно призвал людей вакцинироваться от коронавируса, при этом с сожалением отмечая, что показатели в сфере вакцинации в Латвии очень плохие.

Врач подчеркнул, что, несмотря на показатели распространения Covid-19, возврата к каким-либо ограничениям на государственном уровне не ожидается.

Как свидетельствуют данные Центра контроля и профилактики заболеваний (SPKC), во вторую неделю ноября продолжился рост количества новых случаев Covid-19, лабораторно были подтверждены 209 случаев коронавируса. В свою очередь, неделей ранее было 183 случая. Из 505 проверенных на наличие SARS-CoV-2, у 95 была подтверждена инфекция Covid-19, а неделей ранее она была подтверждена у 76 человек.

За неделю было госпитализировано 217 пациентов с Covid-19. Тенденция роста предыдущих недель сохранилась, однако этот рост не был таким стремительным, как в предыдущие две недели, что может свидетельствовать о стабилизации эпидемиологической ситуации. Судя по количеству госпитализированных пациентов с Covid-19, достигнут уровень предыдущего эпидемиологического сезона, когда в январе-апреле 2023 года в среднем в стационар попадали 153 пациента с коронавирусом в неделю.

На минувшей неделе количество госпитализированных пациентов с Covid-19 в тяжелом состоянии выросло в среднем от двух случаев в неделю до девяти случаев. Зарегистрировано 11 смертей пациентов с коронавирусом в возрасте от 60 лет и старше, из которых у шести человек Covid-19 был основным диагнозом.

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