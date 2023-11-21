В последние годы в Латвии растет заболеваемость легионеллезом, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC). В этом году до ноября зарегистрировано почти 70 случаев заболевания. Легионеллез по-прежнему считается редким заболеванием, но в случае заражения велик риск летального исхода, пишет со ссылкой на Латвийское радио портал Lsm.lv.

За десять месяцев этого года SPKC выявил 69 случаев болезни легионеров, за тот же период 2022 года — 51 случай.

Тенденция к росту наблюдается уже несколько лет. Инфекцию вызывает вода, содержащая легионеллу. Заразиться можно при вдыхании аэрозольных частиц воды, которые образуются, например, при мытье в душе.

"Мы знаем, что введены правила Кабинета министров о снижении температуры воды в жилых домах. Отсюда и тенденция — бактерии легионеллы размножаются при температуре воды от 20 до 45 градусов, а при температуре выше 50 градусов эти бактерии гибнут", — сказала эпидемиолог Виктория Лейтена.

Заболевание характеризуется стремительным началом и высокой температурой, его симптомы сходны с респираторными заболеваниями. Быстро начинается пневмония, исход которой может быть смертельным.

В этом году от болезни легионеров умерло шесть человек, за 10 месяцев 2022 года — одиннадцать человек.

В домах, где в системе водоснабжения обнаружена легионелла, домоуправление обязано предупредить всех жильцов. Например, Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) кладет в почтовые ящики информационные листки о распространении легионеллы и мерах предосторожности, которые необходимо соблюдать.

"Когда цены растут особенно стремительно, например, как в прошлом году, когда в условиях кризиса энергоресурсов сильно дорожали отопление и горячая вода, люди склонны предпринимать всевозможные меры экономии — к сожалению, часто за счет здоровья. И тогда мы сталкиваемся со вспышками. И тогда мы информируем клиентов и объясняем, что эта экономия того не стоит и необходимы все профилактические меры, чтобы эта бактерия не могла размножаться", — сказала представитель RNP Уна Греневица.

Если в доме обнаружена легионелла, RNP проводит химическую дезинфекцию. Как утверждает Греневица, в большинстве случаев эта мера эффективна. После дезинфекции проводится повторный анализ, и его результат тоже сообщается жильцам.

Однако и самим жильцам следует быть осторожными — сливать воду, если она долгое время не использовалась, стараться использовать воду температурой ниже 20 градусов или выше 45. Также рекомендуется дезинфицировать водопроводные краны и душевые насадки хлором.

За качеством воды в своих системах следит и Rīgas ūdens, сказал представитель предприятия Сандрис Ванзович. "Rīgas ūdens регулярно контролирует качество воды в своих системах — как в процессе подготовки, так и при передаче клиентам. Но следует сказать, что воду мы доставляем к домам. В наших системах температура воды составляет 10-15 градусов. В такой воде легионелла не выживает ", — сказал Ванзович.

Поэтому Rīgas ūdens призывает домоуправления поддерживать температуру воды в таком диапазоне, чтобы снизить риски и не перекладывать ответственность только на жильцов.

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