Определяющим критерием в формировании сети региональных школ будет число учащихся. Об этом говорится в информационном докладе Министерства образования и науки (МОН).

Определяющим критерием в формировании сети региональных школ будет число учащихся. Об этом говорится в информационном докладе Министерства образования и науки (МОН).

Минимальное число учащихся будет определяться с учетом местоположения конкретного учебного заведения. Согласно новым критериям МОН, к группе 1-6 классов должен применяться принцип "образование ближе к месту жительства" — путь до школы у ребенка должен занимать не больше 40 минут на транспорте, организованном самоуправлением. В свою очередь для учеников более старших классов расстояние до школы не должно превышать 50 километров, а время в пути в одну сторону - не превышать 55-60 минут на транспорте, организованном самоуправлением.

По оценке МОН, число учеников в Риге, Даугавпилсе и других крупных городах во всех четырех классных группах должно быть не менее 120. В Добеле, Гулбене, Кулдиге, Лимбажи, Ливани, Мадоне, Икшкиле, Лиелварде, Прейли, Салдусе и Талси в группе с 1 по 9 классы число учеников должно быть не менее 60, в группе 10-12 классов — не менее 120 учеников.

В пригородах и деревнях в группе 1-6 классов минимальное число учащихся должно быть не менее 30 человек, в группе 7-9 классов — не менее 45, а в группе 10-12 классов — не менее 60 учеников.

Объединенные классы допускаться не будут. Исключения составят школы, в которых весь учебный процесс организован с использованием альтернативных методов педагогики.

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