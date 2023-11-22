На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей о проведении обязательных тестов на алкогольное опьянение для депутатов Сейма Латвии.

Как пояснил автор инициативы Артур Терешкович, он хочет быть уверенным в адекватности депутатов в моменты принятия решений, особенно — на пленарных заседаниях. Инициатор сбора подписей также хочет снизить риски, что законодательство в Латвии окажется в руках людей, зависимых от алкоголя.

Терешкович призывает разработать и внедрить необходимые нормативные акты и процедуры для проведения алкотестов для депутатов.

“Желательно проводить такие тесты каждый рабочий день Сейма, однако в дни пленарных заседаний это нужно делать в обязательном порядке. За явку депутатов на работу в состоянии алкогольного опьянения также должно быть назначено наказание”, — считает автор инициативы.

По мнению Терешковича, общественность таким образом обрела бы уверенность в адекватности депутатов в принятии важных решений в стране.

“Разговоры, подозрения и сплетни о неадекватности депутатов в рабочее время подрывают общественное доверие и репутацию Сейма. С другой стороны, Сейм таким образом стал бы примером для общества, заявив, что нулевая терпимость к алкоголю в рабочее время является нормой”, — указал Терешкович.

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