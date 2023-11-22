Государственный бюджет Латвии несет прямые финансовые потери в размере 149,7 миллионов евро из-за негативных последствий, вызванных алкогольными привычками жителей. Об этом говорится в исследовании, проведенным по заказу Министерства здравоохранения в Латвии.

По данным за 2021 год, прямые и косвенные расходы, связанные с употреблением алкоголя, оцениваются в 439,9-602,2 млн. евро или 1,3-1,8% от ВВП. В том числе — 56,6 млн евро в сфере здравоохранения, или 2,7% от всех расходов сектора.

"Употребление алкоголя является важной причиной заболеваемости и преждевременной смерти. Алкоголь связао с более чем 200 заболеваниями и диагнозами, включая заболевания печени, травмы, злокачественные новообразования, а также заболевания сердца и системы кровообращения. Чтобы обеспечить снижение потребления алкогольных напитков в обществе, необходимо одновременное введение комплексных мер. Они должны включать как законодательные инициативы, направленные на создание соответствующих условий и содействие изменению привычек населения, так и дальнейшие мероприятия по информированию и просвещению населения в целях повышения осведомленности населения", — подчеркивает министр здравоохранения Хосам Абу Мери.

По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в Латвии остается самое высокое абсолютное потребление алкоголя в обществе среди стран-участниц организации — на душу населения приходятся 12,2 литра в год (не считая туристов).

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