За последнюю неделю продолжало расти число пациентов с Covid-19 в больницах, при этом число пациентов в тяжелом состоянии стабилизировалось, а число смертей с Covid-19 увеличилось, сообщили агентству LETA в Центре профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Число случаев Covid-19 в Латвии продолжает расти: за последнюю неделю был зарегистрирован 241 лабораторно подтвержденный случай, неделю назад — 209. Из 641 пациента, обследованного на SARS-CoV-2 в больницах, у 111 была подтверждена инфекция Covid-19. На предыдущей неделе было зарегистрировано 95 случаев.

На прошлой неделе было госпитализировано 226 пациентов с Covid-19, то есть сохраняется тенденция к росту, наблюдавшаяся в предыдущие недели. Общее число пациентов, находящихся в стационаре с основным диагнозом Covid-19, увеличилось, поскольку выписываются они медленнее, чем поступают.

Число пациентов, госпитализированных на предыдущей неделе с диагнозом Covid-19 в тяжелом состоянии, осталось таким же, как и двумя неделями ранее, и составило девять человек.

Число умерших увеличилось до 17 человек за неделю по сравнению с 11 неделю назад. Возраст умерших составлял от 40 до 90 лет. Как минимум в двух случаях основным диагнозом был Covid-19. Однако следует помнить, что Covid-19 значительно усугубляет уже имеющиеся хронические заболевания, которые требуют госпитализации и могут привести к смерти.

Заболеваемость гриппом в Латвии остается на низком уровне, однако наблюдается небольшой рост.

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