На портале общественных инициатив Manabalss.lv начался сбор подписей под призывом разрешить использовать полосы общественного транспорта в Риге для личных автомобилей с хотя бы одним пассажиром.

В качестве представителя инициативы указан Роландас Озолиньш. Он призывает к взвешенному и справедливому порядку использования нынешних полос общественного транспорта в Риге.

“В настоящее время в местах с полосами общественного транспорта образуются пробки, и это вредит качеству жизни в городе — ни с точки зрения удобства жителей, ни с точки зрения качества воздуха”, — пояснил Озолиньш.

Поэтому, по его мнению, следует изменить приоритет полос в Риге и в местах, где полосы общественного транспорта вызывают особенно большие пробки. Озолиньш считает, что они должны быть преобразованы в обычные полосы, предназначенные для всех участников дорожного движения.

“Это будет большая часть существующих полос общественного транспорта в Риге. Остальные полосы общественного транспорта в Риге должны быть преобразованы в полосы общего пользования, предназначенные для всех транспортных средств, в которых находится более одного человека. Такая процедура регулирования количества автомобильного транспорта и приоритизации совместного использования автомобилей существует во многих частях мира, и также были разработаны технологии для контроля этого и наказания нарушителей правил совместного использования. [...] Следует отметить, что общественный транспорт — это не вариант для всех, и для этого есть ряд объективных причин. Однако муниципалитет должен одинаково заботиться обо всех своих жителях”, — указал Озолиньш.

При достаточном числе подписей их планируется передать на рассмотрение в Рижскую думу.

Уже сообщалось, что за первые девять дней ноября в Риге за езду по полосам для общественного транспорта были оштрафованы 606 водителей.

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