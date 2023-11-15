Этой осенью Рижская муниципальная полиция (RPP) стала активнее контролировать соблюдение правил дорожного движение на полосах общественного транспорта и штрафовать частных автоводителей, которые по ним ездят.

Полицейские выявляют и штрафуют нарушителей при помощи передвижных камер видеонаблюдения — сейчас они установлены в пяти местах. За первые девять дней ноября были оштрафованы уже 606 водителей.

Нарушители получают штрафы электронно или по почте. С осени этого года камеры стали считывать регистрационные номера автомобилей уже без участия полицейских и фиксируют нарушения автоматически.

В настоящее время портативные камеры наблюдения установлены на улице Вайдавас, Чака, бульваре Калпака, а также в Пардаугаве — у Вантового и Каменного мостов. Расположение камер, впрочем, может меняться.

Всего в этом году были оштрафованы уже 4023 водителя, которые несанкционированно ездили по полосе общественного транспорта. За такое нарушение положен штраф в размере 40 евро.

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