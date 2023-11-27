Услуги паллиативной помощи по месту жительства пациента до сих пор не реализованы. Возможность ухода за умирающими пациентами на дому по всей стране должна была быть предоставлена с 1 октября, но из-за конкурсной апелляции программа предоставления услуг задерживается до 1 января. Об этом сообщает LSM.

Ввести оплачиваемый государством паллиативный уход за умирающими пациентами на дому с привлечением мобильных команд планировалось с октября этого года. В августе Министерство здравоохранения объявило конкурс на предоставление этой услуги. На него подали заявки десять претендентов, четверо из них были отобраны для работы в разных регионах, но это было обжаловано.

Управление по надзору за закупками также решило отменить результат отбора, и, соответственно, также было приостановлено заключение контрактов с уже выбранными поставщиками.

Национальная служба здравоохранения вновь объявила конкурс с расширенным кругом претендентов в каждом регионе на выбор мобильных команд паллиативной помощи.

На сегодняшний день паллиативная помощь на дому реализуется в виде пилотных проектов и только в отдельных регионах. Параллельно работают отделения хосписов в больницах, где пациенту оплачиваются только десять дней пребывания.

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