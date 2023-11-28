Фото: LETA

Президент Латвии Эдгар Ринкевич, встретившись сегодня в Рижском замке с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской, осудил поддержку белорусским режимом агрессии России против Украины, в частности, переселение депортированных Россией украинских детей в Беларусь, сообщил агентству ЛЕТА советник президента Мартиньш Дрегерис.

Ринкевич высоко оценил активную работу Тихановской и Объединенного переходного кабинета.

Президент Латвии подчеркнул солидарность и поддержку политических заключенных и их семей в Беларуси, а также осудил жестокие репрессии против гражданского общества и оппозиции со стороны режима Александра Лукашенко.

Президент Латвии также осудил гибридные атаки режима Лукашенко на латвийско-белорусскую границу.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram YouTube !
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь
Статьи по теме