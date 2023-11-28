Президент Латвии Эдгар Ринкевич , встретившись сегодня в Рижском замке с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской, осудил поддержку белорусским режимом агрессии России против Украины, в частности, переселение депортированных Россией украинских детей в Беларусь, сообщил агентству ЛЕТА советник президента Мартиньш Дрегерис.

Президент Латвии подчеркнул солидарность и поддержку политических заключенных и их семей в Беларуси, а также осудил жестокие репрессии против гражданского общества и оппозиции со стороны режима Александра Лукашенко.