Президент Латвии Эдгар Ринкевич, встретившись сегодня в Рижском замке с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской, осудил поддержку белорусским режимом агрессии России против Украины, в частности, переселение депортированных Россией украинских детей в Беларусь, сообщил агентству ЛЕТА советник президента Мартиньш Дрегерис.
Ринкевич высоко оценил активную работу Тихановской и Объединенного переходного кабинета.
Президент Латвии подчеркнул солидарность и поддержку политических заключенных и их семей в Беларуси, а также осудил жестокие репрессии против гражданского общества и оппозиции со стороны режима Александра Лукашенко.
Президент Латвии также осудил гибридные атаки режима Лукашенко на латвийско-белорусскую границу.
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