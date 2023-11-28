Со следующего года акциз на безалкогольные напитки может повыситься только на особо сладкие напитки. Об этом сообщает агентство LETA.

Сегодня между первым и окончательным чтениями в Сейме правительство рассмотрело проект бюджета на следующий год и сопутствующий пакет законов, в том числе идею о введении на один год сниженной 12-процентной ставки НДС на свежие фрукты, ягоды и овощи. Такая ставка потребует компенсационных мер в размере 15,9 млн евро, поэтому было принято решение повысить ставки акциза на некоторые продукты.

Министр земледелия Арманд Краузе предложил вообще не повышать акциз на безалкогольные напитки с содержанием сахара до восьми граммов на 100 миллилитров, а акциз на безалкогольные напитки с содержанием сахара свыше восьми граммов повысить больше, чтобы компенсировать потерю доходов от первой группы.

Министр финансов Арвил Ашераденс заявил, что у Министерства финансов нет возражений. Министр здравоохранения Хосам Абу-Мери также поддержал предложение.

Во вторник правительство одобрило применение пониженной ставки налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 12% на фрукты, ягоды и овощи сроком на один год.

Нынешняя ставка НДС в размере 5% на фрукты и овощи действует до 31 декабря 2023 года, а с 1 января 2024 года ставка была установлена на уровне 21%.

Предложенные варианты компенсационных мер включают повышение акцизов на безалкогольные напитки, более быстрое повышение акцизов на крепкие спиртные напитки, сигареты, жевательный и курительный табак, а также на заменители табака.

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