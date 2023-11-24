Только к 759 пьяным водителям была применена административная ответственность, так как их опьянение не превышало полутора промилле. У 913 водителей степень опьянения была выше, что означает уголовную ответственность. 1111 нетрезвых водителей не имели водительских прав.
Всего было конфисковано 708 автомобилей, в 1454 случаях была взыскана денежная сумма, эквивалентная стоимости автомобиля или его части.
В этом году за вождение в состоянии наркотического опьянения было задержано 166 водителей, тогда как в прошлом году — 122.
Как уже сообщалось, в ноябре прошлого года вступили в силу поправки к Уголовному кодексу, предусматривающие уголовную ответственность за управление транспортным средством или обучение вождению при концентрации алкоголя в крови или выдыхаемом воздухе более 1,5 промилле.