За десять месяцев этого года за вождение в нетрезвом состоянии задержано 2783 водителя автомобилей и мотоциклов, что на 791 меньше, чем годом ранее, свидетельствует данные Госполиции.

Только к 759 пьяным водителям была применена административная ответственность, так как их опьянение не превышало полутора промилле. У 913 водителей степень опьянения была выше, что означает уголовную ответственность. 1111 нетрезвых водителей не имели водительских прав.

Всего было конфисковано 708 автомобилей, в 1454 случаях была взыскана денежная сумма, эквивалентная стоимости автомобиля или его части.

В этом году за вождение в состоянии наркотического опьянения было задержано 166 водителей, тогда как в прошлом году — 122.

Как уже сообщалось, в ноябре прошлого года вступили в силу поправки к Уголовному кодексу, предусматривающие уголовную ответственность за управление транспортным средством или обучение вождению при концентрации алкоголя в крови или выдыхаемом воздухе более 1,5 промилле.

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