Премьер-министр Финляндии Петтери Орпа сообщил сегодня, что его страна в ночь со среды на четверг закроет до 13 декабря все пограничные КПП на восточной границе. Эстония не будет из солидарности этого делать, но будет сохранять на погранпунктах максимальную бдительность, сказал министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс.

В Финляндии прием от беженцев заявлений о предоставлении убежища будет проходить в аэропортах и в пунктах пересечения границы по воде (в портах). Представитель пограничной службы Финляндии Матти Сарасмаа заявил, что сроки закрытия могут быть сокращены или продлены в зависимости от ситуации на границе.

Комментируя решение Финляндии, глава МИД Эстонии Лаури Ляэнеметс сообщил в социальных сетях, что Эстония к перемещению миграционной атаки на наши границы готова. „Это (решение Финляндии о закрытии границы — ред.) не обязательно означает, что миграционная атака из России переместиться на наши пограничные пункты или к границе на местности. Конечно, это не исключено и мы сделали все необходимые приготовления к такой ситуации“, - сказал министр.

По словам Ляэнеметса, к сегодняшнему дню можно уверенно сказать, что мигранты прибывают на погранпункты восточной границы в результате системного и организованного перемещения, которое происходит в сотрудничестве с российской спецслужбой.

„К нашим погранпунктам за последнюю неделю дополнительных групп мигрантов не прибывало, но мы должны быть готовы к сценарию, когда россияне переместят мигрантов прямо к нашей границе на местности, так как знают, что в наши погранпункты мигранты без необходимых документов не попадут“, - добавил Ляэнеметс.

Ляэнеметс заметил, что, хотя для части людей предупредительное закрытие пунктов пересечения границы может показаться более безопасным, но в настоящий момент следует держать людей на погранпунтах в состоянии максимальной готовности.

„Мы общались с финнами, и они не предполагают, что мы лишь из солидарности закроем свои границы, потому что они знают, что через Эстонию мигранты далее в порты или аэропорты Финляндии не попадут“, - продолжил Ляэнеметс.

По словам Ляэнеметса, теперь и Северные страны узнали, что миграция - это не только помощь попавшим в беду, но и то, что враждебные нам страны могут использовать ничего не подозревающих мигрантов против нас.

„Таким образом, Россия помогает переосмыслить весь подход Европейского союза к миграции, когда в ЕС всё больше видят необходимость в воспрепятствовании нелегальной миграции, чтобы враждебные страны или контрабандисты не могли использовать невинных граждан третьих стран в качестве оружия или источника дохода, выталкивая их на границы других стран“, - пояснил Ляэнеметс.

Ляэнеметс назвал попытки России миграционными атаками расколоть финское общество провалившимися. „Миграционное давление со стороны России сблизило Финляндию со странами Балтии и Польшей, которые в последние годы стали объектами аналогичных миграционных атак „, - сказал эстонский министр.

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