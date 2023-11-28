Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш во вторник в Брюсселе обосновал свою кандидатуру на пост генерального секретаря НАТО, заявив, что организации нужен человек, способный достичь единогласия, решительно настроенный на увеличение расходов на оборону и имеющий четкое представление о том, как действовать в отношении России.

Ожидается, что новый генеральный секретарь НАТО будет выбран в июле следующего года на саммите альянса в Вашингтоне.

Бывший премьер-министр Норвегии Йенс Столтенберг занимает этот пост с 2014 года, и его полномочия продлевались четыре раза.

Выступая перед журналистами в Брюсселе, Кариньш напомнил, что в ближайшее время в НАТО будет 32 страны, и согласовать их мнения нелегко. Поэтому альянсу нужен "создатель консенсуса", который сможет работать с каждым из союзников, чтобы двигать их всех в одном направлении.

"Следующему секретарю необходимо четкое видение будущего НАТО, того, как она будет расширяться, как она будет работать над сдерживанием России", - подчеркнул министр иностранных дел Латвии.

Он добавил, что паниковать не стоит, но Россия представляет собой вполне реальную угрозу. Поэтому для сдерживания России необходимы совместные действия, сказал Кариньш, добавив, что этого можно добиться, сохраняя спокойствие и решимость.

Однако, учитывая сильную бескомпромиссную поддержку Украины в ее войне против России, которую демонстрируют страны Балтии и Польша, сомнительно, что пост генерального секретаря НАТО может занять представитель этих стран, отмечает AP.

В то же время многие страны-члены альянса хотят видеть на этом посту женщину. Поэтому у премьер-министра Эстонии Каи Каллас больше шансов, так как бывший премьер-министр Дании Метте Фредериксен и нынешний председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ранее отклонили свои кандидатуры.

Действующий премьер-министр Нидерландов Марк Рютте также упоминается в качестве одного из фаворитов.

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