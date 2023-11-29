Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции в среду на закрытом заседании ознакомится с проблемами и перспективами внедрения Службы государственной обороны (СГО).

Депутаты также ознакомятся с исследованием аналитической службы Сейма "Опыт стран мира в использовании обязательной военной службы в государственной обороне".

Для того чтобы третий призыв в Национальные вооруженные силы (НВС) включал необходимое количество людей, планируется запустить систему случайного отбора, заявил недавно командующий НВС Леонид Калниньш.

Планируется, что третий призыв будет состоять из 480 молодых людей, а прием добровольных заявлений открыт до декабря.

Во второй призыв, завершившийся этим летом, было призвано 139 новобранцев. Они пошли в армию добровольно. Этим летом в ходе первого призыва службу начал 251 доброволец.

Один из трех видов службы — 11-месячная служба в Национальных вооруженных силах.

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