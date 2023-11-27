Для граждан Латвии, добровольно поступивших в Службу государственной обороны (СГО), обучение в колледжах и на бакалаврских программах государственных вузов будет финансироваться из государственного бюджета, пишет LVportals.

Это предусматривают поправки к "Правилам о требованиях, критериях и порядке приема на программы высшего образования", которые вступили в силу 24 ноября.

Бюджетные места в вузах для добровольцев СГО предусмотрены статьей 32 Закона о государственной обороне — о государственной поддержке граждан, отслуживших СГО.

Бюджетные места — только для отслуживших и успевающих студентов

Возможность учиться за государственные средства предусмотрена для тех добровольцев СГО, кто отслужил службу и соответствует условиям приема на образовательную программу.

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