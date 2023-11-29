Первая жеребьевка по обязательному призыву в службу государственной обороны (СГО) состоится 23 января, сообщил в интервью Латвийскому радио государственный секретарь Министерства обороны Янис Гарисонс.

В рамках третьего призыва до 1 сентября в СГО можно было записаться добровольно, и планировалось набрать 480 молодых людей, но добровольцев оказалось только примерно 250. Поэтому впервые планируется организовать отбор на основе принципа случайности, когда молодые люди будут призваны в обязательном порядке. Предполагается, что в обязательном порядке будет призвано не менее 600-700 молодых людей с учетом того, что около 30% могут быть признаны непригодными к службе по состоянию здоровья.