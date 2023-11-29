Рижское самоуправление обратится в суд, чтобы взыскать убытки по проекту ревитализации микрорайона Сканстес, сообщил сегодня на пресс-конференции мэр Риги Вилнис Кирсис.

Иск связан с тем, что при реализации проекта было проведено некачественное исследованин, что привело к его удорожанию. Кирсис пока не сообщил, против кого именно самоуправление подаст иск и на какую сумму.

По словам мэра, дума планирует принять решение о дополнительном финансировании проекта, так как необходимо избежать риска потери европейских средств. Если проект не будет реализован, более 6 млн евро придется вернуть, а то, что уже сделано, постепенно придет в упадок, и микрорайон останется в запустении.

Дума намерена выделить на проект дополнительно 9,3 млн евро, и после нескольких удорожаний его стоимость вырастет почти до 21,5 млн евро с первоначально запланированных 10 млн.

Проблемы в проекте связаны с некачественным грунтом. Цель проекта - оживить ранее деградировавшую территорию и создать широкодоступное и многофункциональное общественное открытое пространство с парком, прудами и каналами.

Ранее сообщалось, что Рижская дума заказала очередную экспертизу, чтобы можно было подготовить юридическое обоснование и обратиться в суд за взысканием миллионных убытков, возникших при реализации проекта ревитализации микрорайона Сканстес. По приблизительным подсчетам, размер ущерба — не менее трех миллионов евро.

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