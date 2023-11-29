Рижский суд 24 ноября удовлетворил иск страховой компании Balta о взыскании с бывшего депутата Сейма Артуса Кайминьша 24 148 евро за ущерб от спровоцированного им пожара. Об этом сообщает агентство LETA.

Решение можно будет обжаловать.

Судебный процесс связан с пожаром в квартире, которую арендовал Кайминьш. ЧП произошло в конце 2019 года. Сам Кайминьш тогда получил ожоги.

Позже было установлено, что пожар возник в спальне из-за непотушенной сигареты или свечи (“маломощного теплового импульса”). Кайминьш тогда сообщил СМИ, что матрас в его спальне загорелся от лампочек. Пытаясь выбросить его в окно, депутат получил ожоги рук. Позже Кайминьш сумел эвакуироваться из квартиры.

По данным Государственной пожарно-спасательной службы, общая площадь возгорания тогда составила 40 квадратных метров.

В договоре аренды, заключенном между владельцем квартиры и Кайминьшем, говорилось, что арендатор обязуется возместить возможный причиненный ущерб.

Страховщик выплатил владельцу квартиры компенсацию в размере 22 785 евро, и теперь компания хочет взыскать с Кайминьша понесенные убытки.

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