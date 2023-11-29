Приглашение министра государства-агрессора на заседание Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) - это еще один удар по репутации организации, заявил сегодня на пресс-конференции президент Латвии Эдгар Ринкевич.

28 ноября Украина объявила, что бойкотирует встречу министров ОБСЕ в столице Македонии Скопье, поскольку на нее приглашен и министр иностранных дел России Сергей Лавров, который заявил, что планирует принять в ней участие. Министры иностранных дел трех стран Балтии также будут бойкотировать встречу на этой неделе, если на ней будет присутствовать Лавров.

По мнению Ринкевича, своим решением не участвовать в заседании ОБСЕ министры иностранных дел Украины и стран Балтии послали правильный сигнал самой ОБСЕ и международному сообществу: министр государства-агрессора, которое игнорирует и в значительной степени попирает все принципы ОБСЕ, не может находиться за одним столом с министрами других стран.

Президент пояснил, что приглашать или не приглашать министра на встречу - это совместное решение страны-председателя и исполнительных органов ОБСЕ. В прошлом году в ОБСЕ председательствовала Польша, и было решено не приглашать на встречу министра страны-агрессора. По мнению Ринкевича, это был правильный шаг. Он также призвал учитывать контекст в данной ситуации, а именно то, что Россия и Беларусь использовали свое право вето, чтобы не допустить Эстонию к председательству в ОБСЕ в следующем году. Государства-участники ОБСЕ согласились с тем, что следующим председателем будет Мальта.

"На мой взгляд, это только подтверждает, что решение министров иностранных дел Украины и стран Балтии абсолютно оправдано. Что это говорит об ОБСЕ?! ОБСЕ управляется консенсусом. Организация была создана в начале 1990-х годов с большими надеждами на то, что она станет новой архитектурой европейской безопасности, где все будут сотрудничать, разговаривать и решать споры мирным путем. Мы прекрасно видим, что это не получилось", - сказал президент.

Ринкевич отметил, что есть вещи, которые ОБСЕ делает хорошо, например, наблюдение за выборами, некоторые вопросы прав человека. По мнению президента, Латвия ничего не потеряет, если министр иностранных дел страны не примет участие в полуторадневной дискуссии, где уже ясно, что прогресса не будет ни по агрессии России против Украины, ни по действиям Беларуси.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram